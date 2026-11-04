"Пропоную здатися або самі знайдемо": очільник СБУ звільнив посадовців через справу "Карфаген"

Очільник СБУ Олександр Поклад 4 листопада звільнив двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ. Він пообіцяв сприяти слідству та закликав здатися фігуранта на прізвисько "Мексиканець".

Кадрові рішення ухвалили в межах антикорупційної операції "Карфаген", повідомили у телеграмі Служби безпеки України. Відомство наголосило, що надає повне сприяння слідчим діям і розраховує на проведення прозорого та об'єктивного розслідування.

Попередження для "Мексиканця"

Олександр Поклад повідомив, що вже провів переговори з керівниками НАБУ та САП, налагодивши чітку й конструктивну співпрацю.

Також спецслужба контактує з колегами з країн-партнерів, щоб розслідування злочинів забезпечили й у межах інших юрисдикцій.

Що стосуються так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну,

– зазначив Олександр Поклад.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка системно підкуповувала правоохоронців за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

У межах розслідування детективи 4 листопада провели обшуки в низки топпосадовців силових структур.