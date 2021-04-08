У очільника Чернівецької райдержадміністрації проводять обшуки: йому закидають вимагання хабаря

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У одного з Чернівецьких чиновників 8 квітня провели обшук. Мовиться про голову райдержадміністрації Дмитра Козарійчука.

Джерело:

"Суспільне"

Про обшук повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська. Обшуки проводять у його кабінеті в межах кримінального провадження.

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Наразі посадовця не затримали. Проводять лише обшуки,
– зазначила Калиновська.

Як повідомили джерела видання, Дмитра Козарійчука підозрюють у вимаганні хабаря. Його сума – поки не відома.

Що відомо про Козарійчука

  • Дмитра Козарійчука призначили на посаду голови РДА 26 лютого 2021 року.
  • За освітою юрист.
  • Він працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей.
  • Також працював заступником директора на підприємстві з вирощування зернових культур і м'ясництва.
  • Трохи пізніше очолював Заставнівську РДА.
  • Був представником Валерія Божика від "Слуги народу" – зокрема виступав його довіреною особою.
  • До Чернівецької облради балотувався від партії "Перемога Пальчевського".