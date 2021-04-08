У очільника Чернівецької райдержадміністрації проводять обшуки: йому закидають вимагання хабаря

У одного з Чернівецьких чиновників 8 квітня провели обшук. Мовиться про голову райдержадміністрації Дмитра Козарійчука.
Джерело:"Суспільне"
Про обшук повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська. Обшуки проводять у його кабінеті в межах кримінального провадження.
Актуально "Слугу" з Бориспільської райради затримали на хабарі, – екснардеп
Наразі посадовця не затримали. Проводять лише обшуки,
– зазначила Калиновська.
Як повідомили джерела видання, Дмитра Козарійчука підозрюють у вимаганні хабаря. Його сума – поки не відома.
Що відомо про Козарійчука
- Дмитра Козарійчука призначили на посаду голови РДА 26 лютого 2021 року.
- За освітою юрист.
- Він працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей.
- Також працював заступником директора на підприємстві з вирощування зернових культур і м'ясництва.
- Трохи пізніше очолював Заставнівську РДА.
- Був представником Валерія Божика від "Слуги народу" – зокрема виступав його довіреною особою.
- До Чернівецької облради балотувався від партії "Перемога Пальчевського".