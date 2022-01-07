Очільники МЗС НАТО на терміновому засіданні закликали Росію до деескалації та діалогу
7 січня 2022 , 18:00Читать новость на русском
Джерело:U.S. Mission to NATO
Очільники МЗС НАТО у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання. Політики закликали Росію до деескалації та діалогу.
Деталі засідання розкрила пресслужба місії США у НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ всіх країн-членів Альянсу підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України.
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Міністри закордонних справ всіх країн-членів НАТО підтвердили нашу єдність у відповідь на російську агресію проти України. Вони підкреслили необхідність дипломатії, діалогу та деескалації,
– мовиться у повідомленні.
Термінове засідання НАТО
- Зустріч очільників МЗС країн, які входять до НАТО, відбулася у закритому форматі 7 січня.
- Під час засідання політики збиралися напрацювати єдину позицію у межах переговорів США та Росії з питань європейської безпеки. Це мало відбутися у контексті майбутнього засідання Ради Росія – НАТО, анонсованого на 12 січня.
- Окрім того, пріоритетною темою мало бути нарощування російських військ біля кордонів України.
- Засідання відбулося під головуванням Єнса Столтенберга – генсека НАТО.
- Столтенберг повідомив, що будь-який подальший наступ Росії матиме важкі наслідки.
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