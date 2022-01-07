Очільники МЗС НАТО на терміновому засіданні закликали Росію до деескалації та діалогу

Очільники МЗС НАТО у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання. Політики закликали Росію до деескалації та діалогу.

Деталі засідання розкрила пресслужба місії США у НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ всіх країн-членів Альянсу підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України.

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Міністри закордонних справ всіх країн-членів НАТО підтвердили нашу єдність у відповідь на російську агресію проти України. Вони підкреслили необхідність дипломатії, діалогу та деескалації,

– мовиться у повідомленні.

Термінове засідання НАТО

Зустріч очільників МЗС країн, які входять до НАТО, відбулася у закритому форматі 7 січня.

Під час засідання політики збиралися напрацювати єдину позицію у межах переговорів США та Росії з питань європейської безпеки. Це мало відбутися у контексті майбутнього засідання Ради Росія – НАТО, анонсованого на 12 січня.

Окрім того, пріоритетною темою мало бути нарощування російських військ біля кордонів України.

Засідання відбулося під головуванням Єнса Столтенберга – генсека НАТО.

Столтенберг повідомив, що будь-який подальший наступ Росії матиме важкі наслідки.

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