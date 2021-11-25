Очільниця МЗС Німеччини вважає поки недоцільним членство України в НАТО: експерт пояснив чому

Новий уряд Німеччини готовий підтримувати рух України до членства в Євросоюзі. Однак він поки не схвалює вступ держави до Північноатлантичного альянсу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. На його думку, у політиці щодо України Німеччина й надалі триматиметься курсу попереднього уряду.

До теми НАТО допускає розміщення ядерної зброї у Східній Європі: умова

За його словами, для нас важливими є рішення нової міністерки закордонних справ Анналени Бербок. Вона поки не підтримує членство України в Північноатлантичному альянсі, оскільки воно "не на часі".

Навряд чи НАТО поповнить свої ряди країною, яка має активний воєнний конфлікт з Росією. Тому Бербок просто висловила те, що думає більша частина німецької еліти. Андреас Умланд Експерт Українського інституту майбутнього

Він пояснив, що Україні зараз потрібно шукати інші способи підвищити свою національну безпеку. Оскільки Північноатлантичний альянс не долучає до себе держав, які мають конфлікти.

"Є приклад Грузії, яка була готовою до вступу в НАТО значно раніше, ніж Україна. Крім того, мала багаторічну велику підтримку населення щодо приєднання до альянсу. Втім зараз у Грузії відсутній навіть план дії щодо членства", – розповів експерт.

. Ускладненням у відносинах між НАТО і Грузією стала присутність російських збройних сил на території Грузії у результаті численних конфліктів. Зокрема війни в Південній Осетії 2008 року.

Водночас Умланд не вважає, що німецький політикум – проти вступу України в НАТО і ЄС. Оскільки існує офіційна перспектива членства, яка зафіксована в декларації Бухарестського саміту 2008 року.

На жаль, вступ (до НАТО – 24 канал) відбудеться тільки тоді, коли Україні він вже не буде так потрібен. Тобто тоді, коли вже якимось чином вирішиться російсько-український конфлікт,

– підкреслив експерт.

Проте в Європейський Союз Україні вступити простіше. Питання про вступ виникне одразу ж, щойно держава повністю виконає Угоду про асоціацію.

Експерт розповів про політику нового уряду Німеччини щодо України: дивіться відео



Україна і членство в НАТО