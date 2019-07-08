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      Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає

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      Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      / УНІАН

      Учора під час закритого з'їзду пропрезидентської партії "Слуга народу" сімох людей виключили з виборчого списку до Верховної Ради.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-офісу цієї політсили Євгенія Кравчук.

      Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, тобто надана громадянами через партійний сайт інформація, – пояснила Кравчук.

      Цікаві заяви: Це Всевишній допомагає, – Коломойський про "Опоблок" та свої інші симпатії

      Отже, з парламентською кар'єрою, принаймні від партії "Слуга народу", можуть розпрощатися:

      – заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності", екс-головний спеціаліст відділу режимно-секретної роботи Нацбанку Юрій Баланюк – №164;
      – екс-начальник ДП "Державний центр інформаційної безпеки" Роман Боярчук – №71;
      – одеський підприємець Віталій Вітікач – №177;
      – заступник директора "Компанії Феронія", екс-працівніця "Імексбанку" і банку "Південний" Ольга Кавун – №78;
      – виконавчий директор Незалежної асоціації банків України – Олена Коробкова – № 31 (написала заяву за власним бажанням);
      – заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, експерт "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов, який народився у Санкт-Петербурзі – №99;
      – журналіст, засновниця журналу People IN, в минулому активістка Опозіційного блоку Анастасія Рагімова – №170.

      Юристи партії заявляють про намір вже ближчим часом звернутися до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію вище перерахованих кандидатів.

      При цьому у коментарі під своїм постом Кравчук заявила, що постпраймеріз стосується лише кандидатів в загальнодержавному окрузі. Таку відповідь вона дала на питання дописувача про те, "чи не збираються з партії виключати Куницького, який називав Крим російськім?".

      Олександр Куницький
      Кандидат у депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький

      До слова, зовсім нещодавно блогер Олександр Куницький, який балотується у Верховну Раду від "слуг" по одному з мажоритарних округів Харкова, заявив, що написав заяву про відмову від громадянства Ізраїлю, подавши документи для реєстрації кандидатом у народні депутати. А ось знайти у відкритих джерелах інформацію про те, що він називав кримський півострів російським нам не вдалося.

      Хвилю обурення у соцмережах викликав той факт, що лідера антирейтингу постпраймеріз – гендиректора телеканалу "1+1", власником якого є олігарх Ігор Коломойський – Олександра Ткаченка, попри усі "ні", таки залишили у списку.

      Олександр Ткаченко
      Дев'ятий номер у списку партії "Слуга народу", генеральний директор "1 + 1" Олександр Ткаченко

      Власне, саме тому чимало оглядачів констатують, що так званий постпраймеріз "Слуги народу" – ніщо інше, як імітація відкритості та близькості до пересічних українців. Чи так це насправді – цікавимося у відомих експертів.

      Олексій Кошель, голова Комітету виборців України (КВУ), зазначає:

      Кошель
      Олексій Кошель / Фото Апостроф

      Праймеріз і пост праймеріз – це одна з головних "фішок" нинішньої виборчої кампанії, але для мене ця технологія виглядає досить-таки дивною. Аргументую. Зараз кілька політичних сил намагаються подати своїм виборцям як перемогу те, що вони очищають свій список від одіозних фігур або кандидатів із сумнівною репутацією. Питання: чому це перемога? Це перш за все, помилка самої партії, яка включала ці токсичні фігури у свої списки, тому ніякої перемоги в цьому не бачу.

      "Що стосується самого праймеріз, то хотів би нагадати, що в багатьох європейських та інших країнах – це процедура внутрішньопартійного опитування. Є два види. Перший – це коли самі партійці вирішують, хто їх представлятиме у виборчому списку. Другий вид праймеріз – це коли цікавляться думкою виборців. Тому досить дивним видається праймеріз для політичних партій (таких як "Слуга народу" та інших), які навіть не мають регіональних структур. На мій погляд, постпраймеріз – це, швидше, спроба виправдання перед виборцями того факту, що партія не змогла самостійно сформувати якісний виборчий список", – констатує керманич КВУ.

      Таємне стає явним: Кандидатка від "Слуги народу" працювала на соратника Януковича після Революції Гідності, – ЗМІ

      Своєю чергою відомий соціолог Ірина Бекешкіна (Фонд Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва) робить наступний акцент:

      Ірина Бекешкіна
      Ірина Бекешкіна / Фото Настоящее время

      Я думаю, що так званий пост праймеріз, тільки посилить рейтингові позиції "Слуги народу". Вони ж начебто продемонструють, мовляв, бачите, які ми принципові, як ми залежимо від громадської думки і так далі. В даному випадку, крок тактично правильний, оскільки їх рейтинг не скажу, що падає, але трошки знижується (з 47% до 42% зараз) і тут, звичайно ж, потрібні якісь рішучі ходи, щоб різко підняти рейтинг.

      Експерт також зауважує: "На мій погляд, в суспільстві пост праймеріз буде сприйнято позитивно, оскільки йому продемонструють, що партія ретельно стежить за чистотою своїх рядів".

      Політолог Володимир Фесенко переконаний, що у "слуг" справді є проблеми з деякими фігурами в партійній команді:

      фесенко
      Володимир Фесенко

      "Зараз рейтинг партії "Слуга народу" дещо просідає, але це об'єктивний процес, який був неминучим. І в "слуг" проблеми, думаю, не так зі списком, скільки з деякими кандидатами-мажоритарниками, які трошки прискорили процес зниження рейтингу пропрезидентської політичної сили. Але ще раз підкреслю: це було неминуче.

      Що ж стосується праймеріз і постпраймеріз. Треба розуміти, що це – різні процедури. Пост праймеріз у нас ще ніколи не було, це вигадали в партії "Слуга народу". Постапраймеріз став певною альтернативою праймеріз. Вони дійсно хотіли зробити праймеріз, але у них просто не було часу, тому вони й заявили, що список затвердять, але будуть його ретельно "чистити". Право виключати зі списку кандидатів у партії є до 10 липня. Ось вони і вирішили цим скористатися сподіваючись трохи поліпшити свої рейтингові позиції ".

      Українська політика попвниться кумами: "Слуга народу" не бачить проблеми в тому, що один з кандидатів – кум подружжя Медведчуків

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      Автор: Наталя Ромашова
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Публікації Слуга народу
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