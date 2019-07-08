"Слуга народу" не бачить проблеми в тому, що один з кандидатів – кум подружжя Медведчуків

Бізнесмен Андрій Холодов є 22 номером у списку "Слуги народу". Водночас він – кум дружини глави політради "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Однак у політичній силі це не вважають підставою для виключення його з виборчого списку партії, сказав глава партії Дмитро Разумков під час брифінгу.

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Він наголосив, що "Холодов є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради".

Ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основоположною для включення або виключення людей зі списку в зв'язку з їхніми зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають,

– сказав він.

Разумков також додав, що "це сталося не зараз", а є "давньою історією".

"Тому я не думаю, що це повинно було стати основним пунктом для виключення людини зі списку", – наголосив глава партії.

Разумков вказав, що саме таке рішення було прийнято відповідною комісією партії, тому кандидатура Холодова не розглядалася на з'їзді партії 7 липня.

Зазначимо, президентська партія "Слуга народу" 7 липня виключила зі свого виборчого списку 7 кандидатів у народні депутати. Двоє з них покинули ряди політсили за власним бажанням.



Андрій Холодов у списках "Слуги народу"

Зокрема, зі "Слуги народу" виключили:

Боярчука Романа Михайловича – №71 у списку партії ; Вітікача Віталія Вікторовича – №177 у списку партії ; Кавун Ольгу Олександрівну – №78 у списку партії ; Соколова Михайла Юрійовича – №99 у списку партії ; Рагімову Анастасію Борисівну – №170 у списку партії ; Баланюка Юрія Вікторовича – №164 у списку партії ( за власним бажанням); Коробкову Олену Анатоліївну – №31 у списку партії – (за власним бажанням).

Що відомо про Андрія Холодова?Він вказаний у списках "Слуги народу", як підприємець і благодійник.Окрім того, його дружина – Катерина Шаховська – дизайнерка весільних суконь. Вона забула вказати у своїй декларації салон суконь у Відні (зазначила лише інформацію, що продає свої дизайнерські речі в Україні) та маєток в Австрійській столиці, вартістю у 6 мільйонів євро. Будинок розташований у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

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