Очолив Бойко: в Раді замість ОПЗЖ створили нову депутатську групу

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої призупинили, створили нову депутатську групу "Платформа за життя та мир"..

Склад ПЗЖМ

Нардепа зазначив, що головою цієї групи став Юрій Бойко. Він звернув увагу, що назва майже не змінилася.

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З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир,

– сказав Гончаренко.

До складу групи увійшло 25 депутатів (екс-ОПЗЖ): Бойко, Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

Зазначимо, що про рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ оголосили під час закритого пленарного засідання 14 квітня. До початку війни Росії проти України до складу фракції входили 44 народних обранців, але після 24 лютого вони почали з неї виходити.



Склад нової депутатської групи ПЗЖМ / Фото з соцмереж

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