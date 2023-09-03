"Банкет під час чуми": українців обурили масові гуляння в Одесі на День міста

Одеса у першу суботу вересня святкує День міста. Цього року свято припало на 2 вересня. У місті влаштували масові гуляння та концерт.

Кадри з гулянь до дня міста ширяться у місцевих телеграм каналах. Вони викликали неабияке обурення серед користувачів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сестри станцювали на цвинтарі, відвідуючи могилу полеглого батька: киянки можуть сісти за ґрати

Як минув День міста в Одесі

У мережі можна знайти десятки відео, на яких жителі Одеси відпочивають у День міста. Так, у місті влаштували концерт, на якому зібрався чималий натовп.

Як в Одесі святкували День міста: дивіться відео

Концерт в Одесі: дивіться відео

Вулиця міста були переповнені людьми. На одній із них навіть влаштували масові танці під пісню "Підманула".

В Одесі танцюють на вулицях: дивіться відео

До слова, заклади харчування також були переповнені. У мережі публікували кадри, на яких видно величезні черги.

Люди відпочивали у закладах харчування й на вулицях: дивіться відео

Ясна річ, влаштували також вечірки з нагоди Дня міста й у нічних клубах. На опублікованих кадрах видно, що на них виступали різні діджеї.

Вечірка в одеському клубі: дивіться відео

Діджей влаштовує вечірку в Одесі: дивіться відео

Як реагують на святкування у мережі

Більшість коментарів, які можна побачити під відео – негативні. Користувачі у мережі засуджували такі масові гуляння, аргументуючи, що це зараз не на часі. Таке свято до Дня міста називали "банкетом під час чуми" або "танцями на кістках".

У мережі засуджували масові гуляння в Одесі / Скриншоти з мережі

Щоправда, інколи зустрічалися коментарі користувачів, які не засуджували цих масових гулянь. Вони пояснювали, що нічого поганого у цьому не бачать, якщо ніхто не постраждав. Єдине, що людей закликали подякувати ЗСУ за захист і те, що українці можуть влаштовувати такі гуляння.



Деякі користувачі були не проти таких вечірок / Скриншот з мережі