Одеса готується протистояти окупанту: коктейлів Молотова вистачить на кожного
26 лютого 2022 , 21:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Російські окупанти дуже активні не тільки у Києві, а й у південних регіонах нашої країни. З території окупованого Криму вони намагаються просунутися до важливих міст материкової України.
Зокрема й до Одеси. А проте Одеса приймати росіян буде точно не з квітами.
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Одесити готують коктейлі Молотова
Містяни активно готуються обороняти рідне місто, зокрема й готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.
Відео на доказ цього у себе в телеграмі опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Ось як одесити готують приймати ворога – коктейлів Молотова вистачить на кожного:
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