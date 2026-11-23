Одеса може залишатися без стабільного електропостачання ще до трьох тижнів через пошкодження. Російські удари зруйнували три опори лінії електропередачі, яка з'єднує Південноукраїнську АЕС з містом.

Про це Forbes Ukraine розповів топменеджер однієї з енергетичних компаній, який побажав залишитися анонімним.

Чому в Одесі немає світла?

Російські атаки пошкодили три опори високовольтної лінії "Укренерго", якою електроенергія передається від Південноукраїнської АЕС до Одеси.

Через це на вихідних місто фактично залишилося без джерела живлення. Енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію, однак відновлення пошкоджених опор може бути тривалим.

Відновлення пошкоджених опор може тривати до трьох тижнів,

– зазначив співрозмовник видання.

Президент Володимир Зеленський 23 листопада повідомив, що ситуація з електропостачанням в Одесі залишається вкрай складною вже кілька днів. За його словами, російські військові не лише атакують лінії електропередачі, а й повторно завдають ударів після їхнього відновлення.

Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх,

– написав глава держави.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною після масованої російської атаки в ніч проти 20 листопада. Крім того, ворог повторно атакував об'єкти, які енергетики вже встигли відновити. Через часті повітряні тривоги ремонтні бригади змушені зупиняти роботи та йти в укриття.

Також під час навантаження на пошкоджені мережі спрацьовує автоматичний захист, через що світло може раптово зникати у великої кількості споживачів. Ще однією проблемою є перепади напруги, які виникають після відновлення електропостачання. Через це побутова техніка може вийти з ладу.

У ДТЕК закликали мешканців Одещини від'єднувати від розеток бойлери, обігрівачі та інші потужні прилади, поки немає світла.