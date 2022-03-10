Одеса, Полтава, Кривий Ріг, Кременчук – тривога

10 березня 2022 , 14:49
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Джерело:

телеграм Суспільного

На Полтавщині близько 14:45 повідомили про повітряну тривогу. Мовиться, що у Кременчуку, Лубнах та Миргороді є загроза ракетного удару.

Також близько 14:45 повітряна тривога залунала в Одесі та області, а також – у Кривому Розі. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту. 

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Перебувати там необхідно, доки не надійде сигнал про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

У Лубнах, Миргороді, Кременчуку на Полтавщині – загроза ракетного удару. В Одесі та області, Кривому Розі – повітряна тривога,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало