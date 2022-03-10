Одеса, Полтава, Кривий Ріг, Кременчук – тривога
10 березня 2022 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
На Полтавщині близько 14:45 повідомили про повітряну тривогу. Мовиться, що у Кременчуку, Лубнах та Миргороді є загроза ракетного удару.
Також близько 14:45 повітряна тривога залунала в Одесі та області, а також – у Кривому Розі. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Зауважте Хай летять, ми їх чекаємо, – речник оперативного штабу Одеської ОВА про ворожі літаки
Перебувати там необхідно, доки не надійде сигнал про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.
У Лубнах, Миргороді, Кременчуку на Полтавщині – загроза ракетного удару. В Одесі та області, Кривому Розі – повітряна тривога,
– мовиться у повідомленні.
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