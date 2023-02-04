Одеса знеструмлена через аварію: які прогнози дають в Укренерго

В Одесі знову сталася масштабна аварія на підстанції Укренерго, через що місто знеструмлене. Коли повернуть світло в домівки жителів Одеси – точно невідомо.

У ДТЕК заявили, що 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції Укренерго. Через це Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

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Світло з'явиться, коли усунуть аварію

Повідомляється, що енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Електропостачання буде відновлено, коли фахівці Укренерго усунуть аварію.

Просимо з порозумінням поставитися до ситуації,

– заявили в ДТЕК.

Зазначимо, що про першу масштабну аварію на підстанції в Одесі повідомлялося ввечері 3 лютого. Тоді через аварію без світла залишилася частина міста.

У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго були тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси, а також частина Одеського району.

Зранку 4 лютого на ключовій підстанції під Одесою сталася ще одна аварія. Унаслідок цього в Одеській області застосували екстрені вимкнення світла.

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