Одеса знеструмлена через аварію: які прогнози дають в Укренерго
Джерело:ДТЕК
В Одесі знову сталася масштабна аварія на підстанції Укренерго, через що місто знеструмлене. Коли повернуть світло в домівки жителів Одеси – точно невідомо.
У ДТЕК заявили, що 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції Укренерго. Через це Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.
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Світло з'явиться, коли усунуть аварію
Повідомляється, що енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Електропостачання буде відновлено, коли фахівці Укренерго усунуть аварію.
Просимо з порозумінням поставитися до ситуації,
– заявили в ДТЕК.
Зазначимо, що про першу масштабну аварію на підстанції в Одесі повідомлялося ввечері 3 лютого. Тоді через аварію без світла залишилася частина міста.
У зв'язку з масштабною аварією на підстанції НЕК Укренерго були тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси, а також частина Одеського району.
Зранку 4 лютого на ключовій підстанції під Одесою сталася ще одна аварія. Унаслідок цього в Одеській області застосували екстрені вимкнення світла.
Чому в Одесі складна ситуація зі світлом
- Відповідальність за складну ситуацію зі світлом в Одесі та області повністю лежить на російських окупантах. Одеса перенесла кілька потужних обстрілів по енергетичній інфраструктурі.
- 26 січня росіяни під час чергового обстрілу пошкодили 2 енергетичні об'єкти. Відтак, Одеса та Одеський район фізично втратили можливість отримувати електроенергію. Крім того, Одеса не встигла оговтатися від обстрілів, які сталися наприкінці 2022 року.
- Через це в Одесі побутовим споживачам подавали світло на кілька годин. Натомість критичну інфраструктуру заживили з альтернативних джерел.