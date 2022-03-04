Одеса точно не впаде, – Подоляк

Гарячою точкою в Україні залишається південний напрямок. Однак радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що Одеса точно не впаде.

Про це він сказав під час брифінгу у Львові. Під час виступу він згадав славнозвісний мем про "русский корабль".

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Вони вже 8 днів десантуються, є просто фантастичний мем, який каже, де сьогодні мають бути російські кораблі", – зазначив він.

І Одеса точно не впаде, щоб вони собі не думали. Миколай навіть не впав,

– наголосив Подоляк.

Брифінг Подоляка та Арахамії: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!