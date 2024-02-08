Одесу атакували "Шахедами", пошкоджена інфраструктура: що відомо про наслідки удару

Увечері 7 лютого росіяни запустили ударні дрони. Ближче до півночі 8 лютого безпілотники дісталися Одеської області.

Вибухи в Одесі почули кореспонденти 24 Каналу. Спершу це була робота ППО, а відтак і сильні вибухи.

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Що відомо про вибухи в Одесі 8 лютого

Повітряні сили попередили про небезпеку для Одеси близько півночі, а о 00:20 ще раз наголосили на потребі бути в укриттях.

У Силах оборони Півдня заявили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів. Там закликали берегти себе і не перешкоджати Силам оборони.

Моніторингові пабліки передали, що місто атакують з моря чотирма групами БпЛА.

Місцева влада традиційно закликала бути в укриттях – про це написав голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

Які наслідки атаки "Шахедами" по Одесі

Близько третьої ночі Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано. Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей,

– написав він.