Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався ввечері минулого тижня в курортному селищі Затока.

Чому виник конфлікт та які травми отримав потерпілий?

У соціальних мережах військовий та юрист Назарій Чокой уточнив, що постраждалим є ветеран АТО Сергій Пігура, а конфлікт спалахнув після того, як він зробив зауваження через прослуховування російської музики. За словами Чокоя, "нападник душив потерпілого арматурою на очах у двох маленьких дітей".

Уточнення. Потерпілий у 2014 році перебував у зоні АТО та у 2015 році отримав статус учасника бойових дій. За наявною наразі інформацією, нині він не є військовослужбовцем.

Дружина постраждалого розповіла, що у її чоловіка діагностували струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також наклали на обличчя шви.

За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі триває досудове розслідування, а точний ступінь тяжкості травм мають встановити судово-медичні експерти.

Що відомо про деталі нападу?

Конфлікт виник на території готелю, куди родина Катерини та Сергія приїхала на відпочинок. Один із відпочивальників увімкнув російські пісні, а на ввічливе прохання вимкнути їх відповів відмовою: "Буду слухати все, що хочу".

Коли військовий підійшов ближче та пояснив свій статус, чоловік, яким виявився Віктор Борисович Стопчинський, схопив електропічку та вдарив нею Сергія в плече. Згодом нападник узяв металеву арматуру й ударив Сергія по руці та в голову.