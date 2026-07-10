Про це повідомляє видання "Цензор.НЕТ".

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Що сталося в Затоці?

Катерина, дружина постраждалого військового, розповіла, що інцидент стався на території готелю: вони приїхали на відпочинок і того ж дня один із відпочивальників увімкнув російські треки.

За словами жінки, Сергій ввічливо попросив вимкнути музику, однак чоловік відмовився і зробив звук ще гучнішим.

Буду слухати все, що хочу,

– сказав той.

Коли Сергій підійшов ближче та пояснив, що є військовим, між чоловіками виникла штовханина, яка переросла в бійку.

Нападником виявився Віктор Борисович Стопчинський.

Він схопив електропічку та вдарив нею військового в плече. Коли жінка спробувала розборонити чоловіків, нападник, за її словами, взяв металеву арматуру. Сергій прикрив дружину рукою й отримав удар по кінцівці, а наступний удар припав йому в голову.

За словами Катерини, після цього потерпілий впав і почав втрачати свідомість, натомість нападник почав душити його арматурою.

Зазначається також, що бійка відбувалася на очах у двох маленьких дітей подружжя.