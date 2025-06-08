На Одещині пролунали вибухи: росіяни запустили ракети

Уночі 8 червня в Одеській області чули вибухи. Військові попередили про пуски ракет на регіон.

Близько 01:00 на Одещині була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку, передає 24 Канал.

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Вибухи на Одещині

О 01:00 Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Одеси.

О 01:13 військові попередили про рух ракети у напрямку Південного та Чорноморського.

Монітори розповіли про вибух в межах Одеського району. Також вони заявили, що окупанти застосували для атаки одну крилату ракету.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу:

206 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів;

2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23;

6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69;

1 крилатою ракетою "Іскандер-К";

Силам ППО вдалося знешкодити 174 ворожі засоби повітряного нападу.

Удень 7 червня внаслідок обстрілів Харкова КАБами загинула 30-річна очільниця дитячої залізниці. В лікарні помер 62-річний чоловік. Ще десятки людей поранені.