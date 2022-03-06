На Одещині через авіаудар затонув патрульний катер "Слов'янськ"
Джерело:ютуб-канал Южненського телебачення
Патрульний катер "Слов'янськ" затонув на Одещині. Це сталося внаслідок авіаційного удару російських загарбників.
Це сталося ще 3 березня. Відповідну інформацію згодом підтвердив Володимир Новацький, голова міста Южне, що на Одещині.
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Катер затонув, є зниклі безвісти
За словами Новацького, "Слов'янськ" виконував бойове завдання з розвідки та охорони портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Крім цього, посадовець повідомив, що пропали безвісти люди. Серед них – Дмитро Махлін, 1983 року народження з Южного.
"Сподіватися можна було тільки на удачу, але за три дні ніякої іншої інформації не надійшло", – зазначив мер.Зверніть увагу! Напередодні Україна затопила фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті. Це важке рішення довелося ухвалити, аби він не дістався ворогу.
Коротко про катер "Слов'янськ"
- Патрульний катер типу Island, побудований для Берегової охорони США. У вересні 2018 року його передали Україні.
- У нас його назвали на честь міста Слов'янськ, що у Донецькій області.
- Упродовж 3 років катер взяв участь у низці міжнародних навчань.
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