На Одещині через авіаудар затонув патрульний катер "Слов'янськ"

6 березня 2022 , 17:44
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Джерело:

ютуб-канал Южненського телебачення

Патрульний катер "Слов'янськ" затонув на Одещині. Це сталося внаслідок авіаційного удару російських загарбників.

Це сталося ще 3 березня. Відповідну інформацію згодом підтвердив Володимир Новацький, голова міста Южне, що на Одещині. 

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Катер затонув, є зниклі безвісти

За словами Новацького, "Слов'янськ" виконував бойове завдання з розвідки та охорони портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Крім цього, посадовець повідомив, що пропали безвісти люди. Серед них – Дмитро Махлін, 1983 року народження з Южного.

"Сподіватися можна було тільки на удачу, але за три дні ніякої іншої інформації не надійшло", –  зазначив мер.

Зверніть увагу! Напередодні Україна затопила фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті. Це важке рішення довелося ухвалити, аби він не дістався ворогу.

Коротко про катер "Слов'янськ"

  • Патрульний катер типу Island, побудований для Берегової охорони США. У вересні 2018 року його передали Україні.
  • У нас його назвали на честь міста Слов'янськ, що у Донецькій області.
  • Упродовж 3 років катер взяв участь у низці міжнародних навчань.

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Автор: Ірина Буртик