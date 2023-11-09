На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі: він був у військовій формі
Джерело:Поліція Одещини
На Одещині сталася надзвичайна ситуація. Чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій та його пасажир відмовилися дати йому грошей.
Інцидент трапився о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одещини.
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Поліція вводила операцію "Сирена"
За даними ЗМІ, невідомий чоловік у ході конфлікту підірвав гранату у мікроавтобусі Mercedes-Benz.
Правоохоронці повідомили подробиці надзвичайної ситуації. Там заявили, що таки затримали порушника.
За попередніми даними, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.
Автостопник попросив підвезти його. Втім, по дорозі він почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Потім чоловік дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир мікроавтобуса.
Зловмисник з місця події втік. Однак його затримали у ході спеціальної поліцейської операції "Сирена".
Перші кадри після з місця вибуху / Фото Нацполіція
Чоловік кинув гранату у подругу через ревнощі
У Києві місцевий житель кинув гранату у людей через ревнощі. Він приревнував свою знайому, тому намагався вбити її разом з товаришем. Поліцейські затримали чоловіка. Для розшуку та затримання зловмисника провели спеціальну поліцейську операцію.
Жінка та чоловік, в яких кинули вибухівку, отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.
Загибель радника Залужного: що відомо
- 6 листопада увечері на Київщині майор Геннадій Частяков у сімейному колі розбирав подарунки, які йому подарували на день народження колеги по роботі. В одному з пакунків були бойові гранати та пляшка віскі. 13-річний син майора взяв до рук гранату і почав крутити кільце. Майор забрав вибухівку у сина і, потягнувши за кільце, спровокував вибух.
- 39-річний помічник Залужного загинув на місці, а його син зазнав важких травм обличчя.
- ДБР розпочало розслідування. Основна версія слідства – нещасний випадок.
- Крім того, стало відомо, що бойові гранати Частякову подарував полковник Тімченко. За словами чоловіка, той попередив іменинника, що гранати – бойові.
- 9 листопада Тімченко повідомили про підозру за незаконне зберігання та збут вибухівки. Слідство встановило, що дозволу на гранати у полковника не було.
- Суд не зміг обрати йому запобіжний захід.