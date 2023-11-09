На Одещині невідомий підірвав гранату у мікроавтобусі: він був у військовій формі

На Одещині сталася надзвичайна ситуація. Чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій та його пасажир відмовилися дати йому грошей.

Інцидент трапився о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одещини.

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Поліція вводила операцію "Сирена"

За даними ЗМІ, невідомий чоловік у ході конфлікту підірвав гранату у мікроавтобусі Mercedes-Benz.

Правоохоронці повідомили подробиці надзвичайної ситуації. Там заявили, що таки затримали порушника.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.

Автостопник попросив підвезти його. Втім, по дорозі він почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Потім чоловік дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир мікроавтобуса.

Зловмисник з місця події втік. Однак його затримали у ході спеціальної поліцейської операції "Сирена".

Перші кадри після з місця вибуху / Фото Нацполіція

Чоловік кинув гранату у подругу через ревнощі

У Києві місцевий житель кинув гранату у людей через ревнощі. Він приревнував свою знайому, тому намагався вбити її разом з товаришем. Поліцейські затримали чоловіка. Для розшуку та затримання зловмисника провели спеціальну поліцейську операцію.

Жінка та чоловік, в яких кинули вибухівку, отримали тілесні ушкодження – їх госпіталізували. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

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