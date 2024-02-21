На Одещині чули вибухи: росіяни запустили ракету

На Одещині пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили попередили про ракетну загрозу для регіону.

Увечері 21 лютого на Одещині прогриміли вибухи.

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Куди влучила ракета

Приблизно о сьомій вечора Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а отже існування загрози застосування противником авіаційних засобів ураження.

О 20:30 стало відомо, що у небі над Одещиною перебуває ракета. Згодом на території області було чути вибухи.

За повідомленнями моніторингових каналів, ціль припинили своє існування. Попередньо, по ній відпрацювала наша ППО.

О 20:43 для Одещини скасували небезпеку.

Ворог знову бив ракетами та "Шахедами"

Вночі 21 лютого противник здійснив традиційну атаку "Шахедами". Крім того, він також запустив ракети. Загалом росіяни використали 19 ударних безпілотників та 6 ракет різних типів – С-300, Х-59, Х-22.

Силам ППО вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині, а також збити 13 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Уввечері 20 лютого загарбники завдали ракетного удару по Краматорську. Окупанти вдарили по житловому кварталу та промзоні. Загалом відомо про 8 поранених. Під завалами ще може перебувати людина.

Відомо, зокрема, що серед постраждалих – чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також поранення отримали 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю, на яку прийшовся удар.