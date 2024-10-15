На Одещині чули звуки вибухів
15 жовтня 2024, 10:20Читать новость на русском
Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста. Так, зранку 15 жовтня під приціл ворога потрапила Одещина.
Там пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Вибухи в Одеській області
В Одеській області повітряна тривога почалася о 10:14. Через декілька хвилин в Повітряних силах повідомили про небезпеку для регіону.
Швидкісна ціль на Одещину,
– ідеться в повідомленні.
Вже о 10:18 місцевий телеграм-канал повідомив про те, що в області лунають вибухи.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.