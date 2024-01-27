Наносила порізи на ніс та знімала на відео: на Одещині знайшли дівчину, яка знущалася з собаки
27 січня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Поліція Одещини
Дівчина на Одещині знущалась зі свого собаки. Тепер їй загрожує серйозне покарання.
У Подільському районі Одеської області дівчина-підліток знущалася з собаки. Вона наносила йому на ніс порізи та фільмувала це.
Дивіться також Убивство на новорічну ніч на Одещині: поліція затримала сина скандальних суддів
Із дівчиною працюють поліцейські
На відео було помітно, що собака вже не вперше стає жертвою таких дій.
26 січня відео виявили правоохоронці, повідомляє ГУНП у Одеській області. Правоохоронці встановили особу дівчини та її місце перебування. Вдалося з'ясувати, що на момент знущань дівчині було 12 років.
Собака живий. Із дівчиною зараз працюють поліцейські.
Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.
Під Києвом знайшли катівню для тварин
- Притулок Dog Help Ukraine на Київщині підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Правоохоронці Київської області вже відкрили кримінальне провадження. Зоозахисники стверджують, що собаки у притулку виснажені, страждають від голоду й холоду та мусять харчуватися рештками мертвих тварин. Волонтери вже розпочали евакуацію чотирилапих.
- У соцмережах поширили світлини та дописи, які свідчать про жахливе ставлення до чотирилапих, які не мали їжі тривалий час та змушені були їсти трупи загиблих тваринок.
- Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.