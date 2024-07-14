В Одесі – масштабна пожежа, є загроза перекидання вогню на приватний сектор

В Одесі 14 липня сталася масштабна пожежа. Вогонь може перекинутися на приватний сектор.

На місці події вже працюють необхідні служби, які намагаються ліквідувати вогонь. Про постраждалих внаслідок займання наразі інформації немає.

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Що відомо про пожежу в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі написав, що велика пожежа трапилася у Пересипському районі міста.



Пожежа в Одесі 14 липня / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Горить суха трава на площі 1,5 гектара, існує загроза перекидання на приватний сектор,

– зазначив Труханов.



Пожежа в Одесі може перекинутися на приватні будинки / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Мер Одеси підкреслив, що разом із ДСНС на місці події працюють одеські муніципальні рятувальники та комунальні підприємства. Подробиці займання Труханов обіцяв надати згодом.

До слова, в Укргідрометцентрі попереджали, що з 14 по 17 липня у більшості областей України, в тому числі й Одеській, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це означає, що існує висока загроза займання на відкритій місцевості, тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, користуючись вогнем на природі.

Ба більше, в Міненерго повідомили, що через спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних об'єктах.