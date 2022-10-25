На Одещині та Миколаївщині теж вимикають світло: де його не буде

На Одещині та Миколаївщині сьогодні, 25 жовтня, теж вводять віялові відключення електроенергії. Це потрібно для того, щоб уникнути аварійних відключень – мережі цих областей не витримують навантаження.

Графік відключень на Одещині

Речник військової адміністрації Одеської області повідомив, що графік стабілізаційних відключень для всіх – і побутових, і промислових клієнтів, як в місті, так і в Одеській області.

Увага По всій Україні застосували графіки обмеження електроенергії

Відключення відбуваються і будуть відбуватись в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. А також в Овідіопольській, Любашівській, Ренійській, Балтській та Савранській громадах.

Графік стабілізаційних відключень з переліком районів, населених пунктів та вулиць, за якими можуть відбуватися відключення, буде опублікований на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

В ОВА зазначили, що також трапляються аварії на розподільчих мережах з причин перезавантаження або пошкодження сторонніми особами, через що мешканці області можуть бути без світла.

Якщо світла немає понад 4 години

Однак, просять повідомляти, якщо у вас після відключення за графіком не з'явилось світло більш ніж через 4 години. Це можна зробити за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram, або у IVR-меню кол-центру, натиснувши 1 −

(048) 705 90 90,

(068) 750 90 90,

(095) 750 90 90,

(073) 750 90 90,

Відключення світла на Миколаївщині

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж попередив, що в області розпочались стабілізаційні відключення електроенергії.

Рішення про відключення почало діяти, як і у більшості областей, з 09:20 ранку. Знеструмили населені пункти, які потрапили в групу 1, 2, 3, 4 та 5.

О 13:50 в області прийняли рішення щодо відключення електропостачання для споживачіваварійних відключень.

Віталій Кім наголосив, що енергетики роблять все, що від них залежить, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для жителів Миколаївської області.

Графік відключень світла у Миколаївській області / Джерело Миколаївобленерго

За розпорядженням Укренерго у всіх областях України застосували графіки обмеження електроенергії – як для промислових споживачів, так і для інших категорій. Це потрібно, щоб стабілізувати енергосистему країни.

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Режим економії електроенергії: головне

Через ракетні атаки ворога по об'єктах електроенергії українці вимушені економити електроенергію. Особливо важливо обмежити споживання світла в години ранкового та вечірнього піку (6:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00).

Українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Більше про це – у яких областях вимикатимуть світло: дивитись відео