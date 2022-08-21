На Одещині виявили та знешкодили міну, що дрейфувала в морі: відео підриву

Українські військові продовжують виявляти в Чорному морі російські міни, які дрейфують. Одну з таких нещодавно було підірвано.

Міну ліквідував спецпідрозділ ВМС

У пресслужбі Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що чергову морську міну, яке дрейфувала, було виявлено силами оборони України на Одещині.

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Повідомляється, що російську міну було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом ВМС ЗСУ.

Як ліквідували міну в морі: відео

російські міни в Чорному морі

Окупанти навмисно замінували Чорне море, щоб перешкоджати українському експорту. У ДСНС заявляли, що на розмінування морської акваторії потрібно десятиліття.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський інформував, що понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. У МВС наголошували, що для повного розмінування територій Україні потрібно щонайменше 5 – 7 років.

Через російські міни в морі гине чимало людей. Зокрема, 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області, чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну та загинув.

15 липня повідомлялося, що Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.

Додамо, що в Україні заборонено купатися у морі. Окрім російських мін, узбережжя замінували українські військові на випадок вторгнення ворожого десанту з моря.

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