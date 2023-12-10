Не втримав рівновагу: на Одещині 12-річний хлопчик помер через падіння у колодязь
10 грудня 2023, 15:50Читать новость на русском
Джерело:ГУНП Одеської області
У Одеській області стався нещасний випадок. Внаслідок нього помер 12-річний хлопчик.
У селі Балтської громади Подільського району 12-річний хлопчик впав у колодязь, коли набирав воду. Його витягнули ще живого, однак до приїзду швидкої він помер.
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Хлопчик не втримав рівновагу
Батько почув крик дитини та прибіг на нього. Він витягнув свого сина, однак врятувати хлопчика не вдалося. У повідомлення від поліції мовиться, що дитина підсковзнулась та не змогла втримати рівновагу.
Причина смерті дитини буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи,
– зазначили у поліції.
Нещасні випадки з дітьми
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