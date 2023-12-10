Не втримав рівновагу: на Одещині 12-річний хлопчик помер через падіння у колодязь

У Одеській області стався нещасний випадок. Внаслідок нього помер 12-річний хлопчик.

У селі Балтської громади Подільського району 12-річний хлопчик впав у колодязь, коли набирав воду. Його витягнули ще живого, однак до приїзду швидкої він помер.

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Хлопчик не втримав рівновагу

Батько почув крик дитини та прибіг на нього. Він витягнув свого сина, однак врятувати хлопчика не вдалося. У повідомлення від поліції мовиться, що дитина підсковзнулась та не змогла втримати рівновагу.

Причина смерті дитини буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи,

– зазначили у поліції.

Нещасні випадки з дітьми