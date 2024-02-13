На Одесу летіла ракета: внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку

Росія продовжує атакувати українські мирні міста. цього разу під прицілом ворога знову опинилась Одеса.

Вдень 13 лютого у Одесі оголошували повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу. Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку.

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Ніхто не постраждав

У дописі Зої Казанжи мовиться, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Вікна повилітали. Всі перелякалися,

– зазначила вона.

Журналістка також написала, що пошкоджено саме будинок, у якому вона проживає.

Перед цим Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та небезпеку обстрілу. Також моніторингові канали писали про ракету, яка прямувала на місто. Пошкодження багатоповерхівки не суттєві.



На Одещині пошкодили багатоповерхівку / Фото Зої Казанжи

Сили оборони Півдні повідомили, що ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря. її вдалося збити на підльоті із моря до міста.

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