Ворог пошкодив злітно-посадкову смугу аеропорту на Одещині: що відомо про атаку

На Одещині ворожим ударом 30 квітня пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону. Тепер її неможливо використовувати за призначенням.

Про це офіційно повідомили в оперативному командуванні "Південь" приблизно о пів на 7 годину вечора 30 квітня. Раніше стало відомо, що в області пролунали вибухи.

У цей момент У багатьох областях повітряна тривога: негайно йдіть в укриття

Який аеропорт атакували

Наразі невідомо, як саме пошкодили злітну смугу. Також поки не можна поширювати інформацію про те, наскільки сильно постраждало летовище. Мовиться про міжнародний аеропорт "Одеса".

Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе,

– мовиться в повідомленні.

Усіх, кому відомі деталі цього удару ворога, закликали протягом певного часу не поширювати їх. Поширення даних про бойові дії підлягають узгодженню з військовим командуванням. Також вони мають часові обмеження, яких необхідно дотримуватись, щоб не сприяти діям росіян.

Що відомо про вибухи, які там лунали

За даними місцевих ЗМІ, в Одесі почулися вибухи, а потім пролунав сигнал повітряної тривоги. Ймовірно, там о 18 годині почали працювати системи протиповітряної оборони.

Всіх жителів області закликали негайно прямувати до укриттів. Адже неможливо встановити, яку ціль для обстрілу обрали російські війська. Вони вкрай часто атакують не лише військові об'єкти, а й цивільні.

Нещодавно ракети там влучили в дім

23 квітня стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Одесі. У місті почалася негайна рятувальна операція, оскільки були постраждалі внаслідок цих обстрілів.

"Прильотами" 2 ракет із Каспійського моря знищили інфраструктурні об'єкти. У переддень Великодня росіяни, зокрема, обстріляли житловий будинок.

Там загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Також 10 осіб були поранені та потрапили до лікарні.

Вони всі стали черговими жертвами російських військ. В пам'ять про загиблих, до зруйнованого будинку одразу почали нести квіти та іграшки.

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