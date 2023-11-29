Летіли на Одесу з трьох боків: у місті та в області чули вибухи під час атаки дронами

Увечері 29 листопада окупанти знову запустили безпілотники. Була загроза для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів Одеської області та для самої Одеси.

Як повідомляли в Повітряних силах, групи дронів-камікадзе рухалися і в бік Одеси. 24 Канал триматиме читачів у курсі новин.

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Що пишуть у Повітряних силах

Рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморська, Одеси. Також ще декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!

– вказали в ПС о 20:40.

В Одеській ОВА закликали не нехтувати повітряною тривогою та прямувати в укриття.

Кореспонденти 24 Каналу повідомили о 20:51 про вибухи на Одещині. О дев'ятій вечора на Одещині був повторний вибух.

В Одеській області оголосили про тривогу о 20:15, за хвилину сигнал про небезпеку пролунав і в місті. О 20:17 Повітряні сили поінформували про групу "Шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

Моніторингові канали повідомили, що перші три групи безпілотників збито, але четверта ще летить.

Окрім Одеської області, повітряна тривога була тільки в Луганській області та в Криму.

Будьте в укриттях до відбою, бережіть себе та близьких!

Оновлення інформації. Повітряні сили оголосили відбій для Одеської області о 21:45. Утім, тепер загроза є для інших регіонів: у Сумській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях є ракетна небезпека та активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.