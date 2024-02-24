На Одещині пролунали вибухи: в область прямували ракети

Увечері 24 лютого, в другі роковини початку повномасштабної війни, росіяни запустили "Шахеди" та ракети по Україні. Під атакою опинилася і Одеська область.

Під час атаки в ніч проти 24 лютого сталася пожежа в типовому одеському дворику, де так люблять гуляти туристи. Сили оборони збили 12 ударних дронів, але, на жаль, є жертви.

До теми Жінка години пролежала під руїнами: Братчук розповів про наслідки моторошної атаки по Одесі

Що відомо про вибухи на Одещині увечері 24 лютого

Повітряні сили попередили про небезпеку – з Чорного моря на Одеську область летіла ракета. Про це написали о 21:55.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також попросив подбати про себе та рідних.

Одещина, хутко в укриття! Ракета у вашому напрямку!

– написав він.

О 22:07 в області вже оголосили про відбій тривоги – Одещина була червоною близько 20 хвилин.

Деякі моніторингові канали повідомили, що ракета припинила існування в межах області.

Де зараз тривога

У Повітряних силах написали, що наразі Україну атакують "Шахедами".

БпЛА летять на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину, інша група на Полтавщині – летить у напрямку Харківщини та Сумщини.

Будьте в укриттях!