На Одещині пролунав вибух: туди летіла швидкісна балістична ціль

Російські окупанти вкотре тероризують Одещину. Так, там вдень 21 березня прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал.

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Вибух на Одещині

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що о 15:26 в Повітряних силах проінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Зокрема, Одеській області оголосили повітряну тривогу через 2 хвилини після цього.

О 15:29 в Повітряних силах попередили жителів Одещини про небезпеку. Так, там вказали про рух ворожої швидкісної цілі в їхньому напрямку.

Швидкісна ціль на південь Одещини,

– вказували там.

Моніторинговий канал вказував про загрозу балістики з Криму. І вже о 15:34 стало відомо, що на Одещині пролунав вибух. Вказується, що вибух пролунав в межах Ізмаїльського району.

Наразі деталей про вибух в регіоні немає. Станом на 15:48 в області все ще триває тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в Одесі пролунало понад 18 вибухів. Ворожі сили атакували регіон ударними БпЛА. Вказувалося, що у місті було видно пожежу.