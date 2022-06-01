У багатьох регіонах повітряна тривога: на Одещині пролунав вибух

В Одеській області вдень 1 червня раптово пролунав вибух. У цей момент в області не було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибух прогримів у районі Чорноморська на Одещині.

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Офіційної інформації про це наразі немає, але вибух міг бути спричинений знешкодженням морської міни, якими зараз всіяно узбережжя Чорного моря.

Повітряна тривога у більшості регіонів

Водночас сигналу повітряної тривоги в області у момент вибуху не було. За даними порталу "єМапа" , сирени лунали в інших південних регіонах.

Однак вже після вибуху на Одещині сигнали повітряної тривоги почали лунати не лише на Півдні, але й на Сході, у Центрі та Півночі країни. До слова, у Запорізькій області повітряну небезпеку оголосили за 5 хвилин після скасування попереднього сигналу тривоги.

Станом на 14:00 1 червня повітряну тривогу оголосили у:

Сумській,

Харківській,

Луганській,

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській областях.



Карта повітряних тривог станом на 14:00 / Фото "єМапа"

Коротко про ситуацію на Одещині

В Одеській ОВА нещодавно закликали місцевих жителів не панікувати через постріли, які вони можуть почути вночі чи вдень. Там наголосили, що це українські захисники відпрацьовують свою майстерність.

Також речник ОВА Сергій Братчук розповів, що ще на початку березня начальники російських портів отримали листи із повідомленням, що 420 мін закинули в акваторію Чорного моря. Однак їхнє точне місце розташування не могли визначити. Зараз фахівці припускають, що ворожих мін може бути вже від 400 до 600. Тепер загарбники вимагають від України їх знищити.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що контрдиверсійні заходи на Одещині мають не лише кількісні, а і якісні результати. Диверсанти не очікували такого високого рівня патріотизму й свідомості серед населення регіону.

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