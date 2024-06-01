На Одещині знайшли маленького Іванка, якого шукали всю ніч
Маленького Іванка з села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали всю ніч. Стало відомо, що хлопчика знайшли.
Про зникнення дитини повідомили у Національній поліції України зранку 1 червня. Там розповіли про деталі пошуку, а також оприлюднили фото дитини.
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На Одещині шукали Іванка Мельника
У Національній поліції повідомили, що 2-річного хлопчика із села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали протягом всієї ночі. Там розповіли, що обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.
Іванко Мельник, якого шукають на Одещині / Фото Національна поліція України
В що був одягнутий Іванко Мельник, якого шукають / Фото Нацполіції
Також правоохоронці додали, що до пошуків задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці. Пошуковий штаб очолює керівник районного відділу поліції Павло Бобчинський.
В Нацполіції повідомили, що Іванко пішов з дому з домашнім собакою Хаті. Там прикріпили відповідне фото.
На Одещині шукають Іванка Мельника / Фото Нацполіції
Оновлено: Станом на 11:44 стало відомо, що дитину знайшли. Це підтвердили Суспільному в пресслужбі поліції.
На Одещині знайшли 2-річного хлопчика Іванка / Фото ГУ НП в Одеській області
В Ужгороді обірвався трос в мотузковому парку, внаслідок чого діти впали з висоти
- У Боздоському парку Ужгорода 30 травня стався нещасний випадок. Там обірвався трос, коли в мотузковому парку перебували діти.
- Відповідно до результатів проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 метра на землю впали діти.
- Поліцейські зауважили, що наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі зазнали тілесних ушкоджень, що не становлять загрозу їхнім життям.