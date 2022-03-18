На Одещині рятувальники виявили й ліквідували авіаційну бомбу ОФАБ-500

18 березня 2022 , 19:30
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Джерело:

Головне управління ДСНС України в Одеській області

До Служби порятунку продовжують надходити повідомлення про небезпечні предмети на вулицях. Зокрема сьогодні, 18 березня, за межами села Біленьке Білгород-Дністровського району виявили бомбу.

На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони ідентифікували бомбу ОФАБ – 500 сучасного виробництва.

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Вибухонебезпечний предмет забрали та знищили в спеціально відведеному місці.

Небезпечна бомба на Одещині: фото ДСНС

Співробітники ДСНС закликають громадян бути максимально уважними

 У випадку вибухових пристроїв та небезпечних предметів:

  • Не підходьте до них та відійдіть якомога далі,
  • Терміново повідомте до служби порятунку або до поліції.

Також забороняйте дітям підіймати будь-що з землі.

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Автор: Анастасія Кушпіт