На Одещині хлопчики заблукали у катакомбах: їх шукали всю ніч

На Одещині двоє хлопчиків заблукали в катакомбах. До пошуків негайно було залучено усі відповідні служби.

Поліцейські, кінологи та рятувальники шукали хлопців усю ніч. На щастя, їх знайшли живими о 06:30 4 липня.

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На Одещині підлітки заблукали в катакомбах

Пізно ввечері 4 липня до рятувальників надійшло повідомлення, що в Одеському районі у катакомбах загубилось двоє хлопців – 2010 та 2008 років народження. До пошуків негайно залучили усі відповідні служби.

Поліцейські, кінологи, рятувальники, працівники Громадської організації "Пошук" та небайдужі люді шукали зниклих дітей всю ніч. А батькам та родичам зниклих надали необхідну допомогу психологи ДСНС.

О 06:30 4 липня дітей знайшли на відстані 300 метрів від входу цілими та неушкодженими.

Рятувальники закликають як дорослих, так і дітей не наражати себе на небезпеку, не відвідувати самостійно катакомби. У ДСНС попередили батьків піклуватися про своїх дітей, контролювати їх дозвілля та пояснювати їм правила безпеки.

На Одещині знайшли зниклих хлопчиків / фото ДСНС України

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