На Одещині солдата-строковика забрали в лікарню з інсультом. Товариші по службі кажуть, що причиною стала "виховна робота" офіцерів військової частини. Вони нібито змушували хлопця по декілька годин марширувати під сонцем на плацу.

За словами товаришів по службі, офіцери також знищили цивільний одяг військового. При цьому самі офіцери розповіли зовсім іншу версію події, повідомляє "Думська".

Читайте також Спали на вокзалі: у Черкасах не змогли знайти нічліг для військових

Що, ймовірно, трапилось у військовій частині

За словами товаришів по службі, 17 серпня 5 строковиків військової частини А3880 в селищі Чорноморське самовільно покинули частину;

18 серпня о 7 ранку одного солдата затримали в нетверезому стані недалеко від військової частини. Інших бійців знайшли пізніше;

до адміністративної відповідальності солдатів не притягнули, але офіцери частини нібито вирішили їх покарати по-своєму;

командування частини начебто провело "виховну роботу" з солдатами, яка почалась з багатогодинної стройової підготовки на плацу. В казармі військовослужбовців змусили кілька годин займатись фізичними вправами.

В казармі військовослужбовців змусили кілька годин займатись фізичними вправами. Внаслідок фізичного навантаження один солдат знепритомнів.

Версія офіцерів

Офіцери частини мають іншу версію розвитку подій. Вони стверджують, що "самоволки" не було – просто група строковиків влаштувала пиятику.

Коли про це дізналось командування частини, вони вивели особовий склад з казарм і кожного перевірили на алкоголь. Тих, хто був у нетверезому стані, відправили на медичний огляд.

Тих, хто був у нетверезому стані, відправили на медичний огляд. Заперечують офіцери також те, що солдатів "виховували" на плацу. Офіцери запевняють, що раніше госпіталізований солдат займався єдиноборством. Через отримані травми він і потрапив до лікарні. Тобто інсульт бійця нібито жодним чином не пов’язаний зі службою.

Ви просто не знаєте, кого до нас направляють служити військкомати. Там люди з хронічними захворюваннями, є з надмірною вагою. А комісувати їх за станом здоров'я – ціла справа, потрібно, щоб дозволив дати довідку госпіталь,

– розповів один з офіцерів.

Читайте також Верховна Рада посилила відповідальність за ухиляння від армії: деталі

Що відомо про військового, в якого стався інсульт

Військовослужбовцеві 20 років. 19 серпня його доставили в Одеський військовий госпіталь. Там солдату поставили діагноз "інсульт". Чоловік досі перебуває в лікарні.

За словами волонтерів, які допомагають медзакладу, солдат був у важкому стані, але зараз він поступово приходить до тями.

Втратив свідомість, лежить зараз в неврології, його не били, а просто заганяли – змушували марширувати і бігати по плацу на спеці і сонці. Він був важкий, але зараз вже поступово відходить. З ним в палаті лежить дядько-атошник, який допомагає йому. Ми його не кинемо,

– розповіли волонтери.

Вони також збирали гроші для допомоги цьому військовому. За словами волонтерів, у військовослужбовця є всі необхідні медикаменти.