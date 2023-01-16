Авто зіткнулося з деревом: на Одещині у жахливій ДТП загинув чоловік та його маленькі донечки

На Одещині у Білгород-Дністровському районі сталася аварія. Внаслідок чого, на жаль, є загиблі.

Так, внаслідок аварії загинули діти. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Що відомо про смертельну ДТП на Одещині

Вранці 16 січня 31-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок цього чоловік та його донечки 2-х та 7-ми років загинули від отриманих травм на місці.

Окрім цього, 23-річну дружину чоловіка та ще одну 5-річну доньку у тяжкому стані ушпиталили до лікарні.

У підсумку правоохоронці розпочали розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

Наразі призначено низку експертиз і триває слідство.



Смертельна ДТП на Одещині / фото Нацполіція



На Одещині у ДТП загинули чоловік та його діти / фото Нацполіція

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