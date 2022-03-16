На Одещині створили окремий резервний батальйон

16 березня 2022 , 10:20

Джерело:

28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового Походу

У складі 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу створили окремий батальйон. Він вже приступив до виконання бойових завдань.

У 5 окремому резервному батальйоні провели укомплектування особового складу. Бійцям надали зброю та військову техніку.

До теми Контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін, – ОП

Батальйон приступив до виконання бойових завдань у визначених районах,
– мовиться у повідомленні.

Більше деталей наразі невідомі.

Зауважимо, у низці оперативних напрямків Збройні Сили України пішли у наступ. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, це кардинально змінює диспозиції сторін.

До теми дивіться відео, як окупанти продовжують стягувати техніку:

 

Автор: Софія Мінджоса