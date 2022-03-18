На Одещині українські військові збили російську крилату ракету морського базування

У небі над Одеською областю українські захисники збили ворожу крилату ракету морського базування. Це сталось вранці 18 березня.

Українські військові продовжують знешкоджувати техніку російських загарбників, зокрема й у повітряному просторі.

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На Одещині збили крилату ракету ворога

У небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних Сил України була збита ворожа крилата ракета морського базування,

– повідомили в командуванні.

Там уточнили, що з ворожою ракетою розправилися 18 березня приблизно о 5:00.

Нагадаємо, у небі над Київщиною вранці 18 березня українські захисники збили ворожий винищувач СУ-34. Літак знешкодили, використовуючи "Стінгер".

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