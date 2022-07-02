У курортному селищі на Одещині вибухнула міна на узбережжі: є постраждалі
Джерело:Суспільне Одеса
Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та ставити під небезпеку мирних жителів. Зокрема, мовиться про міни, які вже неодноразово підривалися.
На Одещині вибухнула міна на узбережжі
Черговий інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області. Про нього повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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За її словами, на узбережжі Одещини підірвалася міна. На жаль, не обійшлося без жертв.
Так, під час запливу в морі підірвався на цій вибухівці та загинув відпочивальник, а ще один чоловік отримав контузію.
На Одещині все ж не відкриватимуть пляжі
В Одеській області поки не планують відкривати пляжі. Все через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та ймовірну загрозу з моря. Тому, зваживши усі ризики, у ДСНС прийшли до висновку, що це занадто небезпечно, й купатися не можна.
Також в ДСНС додали, що всі ставки, річки та лимани – жоден не перевірений, кожна водойма наразі є небезпечною. Просто прийти туди відпочивати не заборонено, але заходити у воду вже є небезпечно.
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