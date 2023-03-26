Під Одесою виявили дві морські міни: одна здетонувала біля бази відпочинку, іншу – знешкодили
Джерело:ОК "Південь"
Вранці 26 березня в селі Сичавка Одеської області ворожа морська міна пошкодила базу відпочинку. Ще одну небезпечну знахідку знешкодили сапери.
В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області виявили та контрольовано знищили морську міну.
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Ворожий боєприпас пошкодив базу відпочинку
За інформацією військових, друга міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування плавзасобів.
Внаслідок цього пошкодились кілька будівель. На щастя, через обмеження доступу до об'єкта там не було людей і ніхто не постраждав.
"Бережіть себе і близьких не нехтуйте правилами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не наближайтесь до узбережжя і прибережних вод, не відхиляйтесь від позначених безпечними маршрутів", – наголосили в повідомленні.
Наслідки детонації російської міни / Фото ОК "Південь", Суспільне Одеса