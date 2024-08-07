"Рекордний" рейс до Молдови: на Одещині затримали вантажівку, в кузові якої їхали 48 чоловіків

В Одеській області правоохоронці затримали 48 військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки.

Порушників викрили за 3 кілометри від державного кордону України. За словами поліції, вартість одного місця у вантажному автомобілі становила 150 000 гривень.

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Ухилянти намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки

Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували "клієнтів" через створену групу в телеграм-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них "міграційне вікно".

З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані "послуги" та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків.

Водій фури перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом.

Поліцейські встановили місце та дату імовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували "КАМАЗ". У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів від 21 до 48 років,

– розповіли в Нацполіції.

На порушників правоохоронці вже склали протоколи, наразі тривають подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб.

До слова, раніше в Одесі затримали фітнес-тренера, який підпалював військові автівки на території України. Правоохоронці виявили, що фігурант співпрацював з російськими спецслужбами.