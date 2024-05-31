На Одещині знову вибухи: окупанти вдарили крилатою ракетою з моря
31 травня 2024, 21:55Читать новость на русском
Ввечері 31 травня росіяни знову атакували Одеську область. Агресор вдарив ракетою з моря.
Тривогу на Одещині оголосили близько 21:49. Що вже відомо про чергову атаку окупантів, передає 24 Канал.
Важливо У Харкові був приліт у п'ятиповерхівку: кількість постраждалих і загиблих зрослаДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Росія атакувала Одещину ракетою
О 21:48 Повітряні сили попередили, що ракета з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район). У південних областях оголосили тривогу.
Моніторингові спільноти написали, що ворог запустив Х-59. Уже за кілька хвилин сповістили про вибух. Далі зазначили, що ракета припинила своє існування.
Відбій ракетної небезпеки військові оголосили о 22:09.
В Одесі пролунав вибух: що відомо
- Зауважимо, що близько 19:30 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
- Уже через кілька хвилин в Одесі пролунав сильний вибух.
- Моніторингові канали писали про пуски балістики з Криму. Також зазначали, що то був "Іскандер-М".