На Одещині знову вибухи: окупанти вдарили крилатою ракетою з моря

Ввечері 31 травня росіяни знову атакували Одеську область. Агресор вдарив ракетою з моря.

Тривогу на Одещині оголосили близько 21:49. Що вже відомо про чергову атаку окупантів, передає 24 Канал.

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Росія атакувала Одещину ракетою

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

О 21:48 Повітряні сили попередили, що ракета з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район). У південних областях оголосили тривогу.

Моніторингові спільноти написали, що ворог запустив Х-59. Уже за кілька хвилин сповістили про вибух. Далі зазначили, що ракета припинила своє існування.

Відбій ракетної небезпеки військові оголосили о 22:09.

В Одесі пролунав вибух: що відомо