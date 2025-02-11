Надвечір 10 лютого Росія запустила по Одещині ракети Х-31П, які не досягли своїх цілей

Росія увечері 10 лютого запустила по Одеській області декілька ракет. На щастя, завдяки роботі ППО вони не досягли своїх цілей.

Військові розповіли, що атака здійснювалася ракетами Х-31П. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Південь".

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Росія атакувала південь України різними видами зброї

У ПК "Південь" розповіли, що росіяни запустили по Одещині 3 протирадіолокаційні ракети Х-31П, по яких успішно відпрацювала наша ППО.

Пуски було здійснено ворожим винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря.

Довідково. Ракета Х-31П – протирадіолокаційна. Вона призначена для знищення радіолокаційних засобів та протиповітряної оборони. Її європейський відповідник – AGM-88 HARM, який є на озброєнні в України та проріджує російську ППО.

Окрім того, 10 лютого на півдні України було зафіксовано 2 розвідувальні БпЛА – "ZALA" та "Supercam", а також 3 ударні дрони "Ланцет". Усі вони також були знищені силами ППО.

На цьому російські атаки на південні області не закінчилися. У ніч на 11 лютого окупаційна армія також атакувала їх ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Загалом у межах відповідальності ПК "Південь" було знищено 10 безпілотників. Ще один безпілотник-імітатор було локаційно втрачено.

Окрім того, росіяни атакували Херсонщину КАБами.