Одещину атакували дрони, є постраждалі

Росія влаштувала терор увечері 22 лютого. Одеська область також була під атакою, там є постраждалі. 24 Канал розкаже деталі.

На жаль, вибухи пролунали вже у низці областей. У Кривому Розі влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, там вже є загиблий.

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Що відомо про обстріл Одещини 22 лютого

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками

Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби,

– ідеться в його дописі.

Повітряна тривога на Одещині тривала з 20:51 по 22:01 та з 22:22 по 22:43.

Моніторингові спільноти повідомляли, що в регіоні було багато "Шахедів", тобто область була під масованою атакою. За даними Повітряних сил, дрони летіли з акваторії Чорного моря.

Пройдіть в укриття, якщо знову оголосять тривогу! Не наражайте себе та рідних на небезпеку!