В Одесі знайшли мертвим 19-річного хлопця, який зник під час купання в морі: деталі трагедії

В Одесі трапилася трагедія. 19-річний хлопець пішов купатися та втопився.

На пошуки тіла вирушили рятувальники. Згодом водолази дістали його на поверхню.

Варто прочитати Відважні ДСНС врятували шістьох цуценят під час пожежі в Хмельницькому: зворушливі кадри

Хлопець потонув

У ДСНС розповіли, що ввечері 5 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на одному з пляжів міста Одеси, під час купання в морі зник хлопець 2004 року народження.

Сьогодні зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло зниклого потопельника вилучили з акваторії моря та передали правоохоронцям,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото, як рятувальники діставали тіло хлопця / Фото ДСНС

Рятувальники нагадали кожному свідомому громадянину про те, що його безпека, в першу чергу, перебуває в його руках.

"Тому, будь ласка, розраховуйте свої можливості та дотримуйтесь встановлених правил, аби уникнути надзвичайних ситуацій та вберегти власне життя!" – наголосили в ДСНС.

Дивіться відео роботи водолазів

Зауважте На Львівщині дерево впало на автомобіль: у ньому була сім’я з 2 маленькими дітками

У Київській області також трапилась трагедія

Близько 17:30 2 вересня до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення їхнього малолітнього сина.

До пошуків хлопчика залучили понад 110 людей Службові собаки йшли по сліду, а поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона.

На жаль, згодом з'ясувалося, що дитина втопилася. Поліція Київської області наразі проводить перевірку всіх обставин інциденту та закликає батьків пильнувати за дітьми.

Правоохоронці закликали у разі зникнення дитини, відразу телефонувати на "102".