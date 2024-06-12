Бійка між ТЦК і швидкою в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

В Одесі 11 червня сталася бійка між працівниками ТЦК та медиками швидкої. Зрештою прокурори відкрили справу про хуліганство.

За справу взялася Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Інцидент із бійкою стався у Київському РТЦК та СП міста Одеси.

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Прокуратура відкрила справу щодо бійки з ТЦК в Одесі

У прокуратурі зазначили, що попередньо з'ясовано, що 11 червня 2024 року до Київського РТЦК та СП для встановлення ступеня придатності до військової служби доставлено військовозобов'язаного, який дорогою викликав собі карету швидкої медичної допомоги.

Надалі між медичним працівником та представником РТЦК та СП виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту,

– сказали правоохоронці.

Прокурори також зауважили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Варто зазначити, що прокуратура відкрила справу за 4 частиною статті Кримінального кодексу України про хуліганство. У разі доведення провини підозрюваних у судовому порядку їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як сталася бійка між ТЦК і швидкою