Щонайменше чотири жертви: в Одесі та області 3 березня оголосили днем жалоби
2 березня 2024, 13:15Читать новость на русском
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ціллю чергової атаки ворога стала Одеса, де вже відомо про трьох загиблих.
Росія завдала по Одесі удару дронами-камікадзе вночі проти 2 березня. Через людські втрати 3 березня у місті оголошено траур.
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Пошукова операція не закінчена
Росія поцілила у житловий будинок у Одесі. Станом на 13:00 2 березня завали досі розбирають. Декілька мешканців багатоповерхівки досі не вийшли на зв'язок та не були знайдені.
Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких,
– написали в ОВА.
Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальна операція ще триває.
Росія завдала удару також по Харківщині
- Вночі проти 2 березня на Харківщині та на Одещині зафіксовано влучання. Зокрема, внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа.
- Відомо, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.
- Водночас ще БпЛА атакував приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів.