Доступний перший пляж: в Одесі поступово відкривають зони для відпочинку та оздоровлення
Джерело:Олег Кіпер
В Одесі 8 червня відновив роботу перший пляж. Загалом місцева влада планує відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі.
Першим відкритим пляжем в Одесі став "Калетон". Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
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В Одесі відкрили перший пляж
В ОВА повідомили, що разом з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" був підписаний наказ про доступ людей до моря.
Від сьогодні перша відкрита зона – пляж "Калетон" в Одесі. Список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок),
– написав Кіпер.
Загалом планують відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі. Минулоріч лише 6 пляжів мали відповідні умови для відпочинку.
Очільник ОВА наголосив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено.
Пляжний сезон на Одещині: що відомо
- В Одеській ОВА повідомили, що комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.
- Стосовно відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. Зазначається, що там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.
- Як запевняє голова військової адміністрації, хочуть також відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове. Однак, за словами Кіпера, наразі там є щонайменше дві важливих застороги.