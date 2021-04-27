Інцидент стався в Одесі. Батько 5-річної дівчинки прийшов з нею до стоматологічної клініки. Чоловік проявив агресію, коли його дитина заплакала під час прийому у лікаря.

Він почав конфліктувати з медперсоналом поліклініки. Проте рівень агресії швидко зріс – тоді переляканий батько дістав стартовий пістолет та пригрозив розправою. До теми У дитсадку Запоріжжя 4-річна дитина випала з вікна і травмувалася Лікарі викликали правоохоронців, а ті обеззброїли чоловіка. Яка відповідальність за такі дії Поліцейські на місці події повідомили емоційному батькові про підозру у хуліганстві.

Суд обрав йому запобіжний захід – чоловік перебуває під домашнім арештом.

За хуліганство в стоматології його можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років. Зверніть увагу! На Рівненщині стоматологиня била та залякувала свої маленьких пацієнтів під час прийому. Правоохоронці припинили її свавілля та повідомили про підозру. Пізніше з'ясувалось, що вона не мала ліцензії для лікування дітей в стоматології.