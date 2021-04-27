Чоловік погрожував в стоматології пістолетом: його 5 річна донька заплакала під час прийому
Інцидент стався в Одесі. Батько 5-річної дівчинки прийшов з нею до стоматологічної клініки. Чоловік проявив агресію, коли його дитина заплакала під час прийому у лікаря.
Джерело:Нацполіція
Він почав конфліктувати з медперсоналом поліклініки. Проте рівень агресії швидко зріс – тоді переляканий батько дістав стартовий пістолет та пригрозив розправою.
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Лікарі викликали правоохоронців, а ті обеззброїли чоловіка.
Яка відповідальність за такі дії
- Поліцейські на місці події повідомили емоційному батькові про підозру у хуліганстві.
- Суд обрав йому запобіжний захід – чоловік перебуває під домашнім арештом.
- За хуліганство в стоматології його можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років.
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